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В Мариуполе раздались взрывы: оккупанты подняли авиацию

7 сентября 2023 09:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мариуполе раздались взрывы: оккупанты подняли авиацию
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 сентября, во временно оккупированном Мариуполе и районе раздались взрывы. После этого начался пожар за "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода. Российские оккупанты подняли авиацию.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", — подчеркнул Андрющенко.

По его словам, после взрывов враг поднял авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что подробности устанавливаются.

"Так звучит "Доброе утро!" — добавил Андрющенко.

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Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал жизнь в городе, контролируемом российскими войсками. По словам чиновника, он не узнает этот город и этих людей.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе на территории Приморского парка россияне организовали "выставку" "Мариуполь. Герои и подвиги". На ней показали фотографии, как выглядел город во время блокады российских войск.

Добавим, в четверг, 31 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о совершенном партизанами нападении на военную базу России. В результате инцидента были уничтожены по меньшей мере четыре транспортные единицы врага.

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