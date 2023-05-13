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В Мариуполе российские следователи проводят жесткие допросы украинцев, — Генштаб

13 мая 2023 21:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мариуполе российские следователи проводят жесткие допросы украинцев, — Генштаб
Российские оккупанты на военной технике в Мариуполе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе захватчики проводят допросы гражданских с издевательствами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что на территории отдела полиции в Мариуполе для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ.

"Они принимают участие в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты обучают детей из мариупольских школ работе с беспилотниками, предназначенными для атак на украинскую армию. На "уроках мужества" детей одевают в российскую военную форму.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили тысячи многоквартирных домов, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

Добавим, советник городского головы Мариуполя опубликовал ужасающие кадры города. Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и уничтожать жилые дома и памятники архитектуры.

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