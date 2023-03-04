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В Мариуполе зафиксировали перемещение техники оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска

4 марта 2023 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский танк
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"28 единиц военного транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них — живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади", — сообщил Андрющенко.

По его словам, отметки на большинстве техники отсутствуют.

"У других — V, V в квадрате, О и треугольники с кругом", — добавил Андрющенко.

Перемещение российской техники в Мариуполе.

Напомним, организация Красного Креста доставила во временно оккупированный населенный пункт Мангуш Мариупольского района "гуманитарную помощь" для оккупантов. Они получили компьютерную и организационную технику.

Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.

Добавим, что российская оккупационная "администрация" Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.

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