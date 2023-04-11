В Мариуполе затопило стоками из канализации "отремонтированные" оккупантами квартиры и дороги

Затопленные улицы после дождя в Мариуполе. Фото: t.me/mariupolrada

Во временно оккупированном Мариуполе после дождя затопило квартиры, дороги и прорвало канализацию. Жители города даже собрали ведро воды у себя дома.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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"В городе прошли дожди. В квартирах, которые якобы "отремонтировали", протекает крыша. Жители дома по проспекту Металлургов, 35 собрали ведро воды", — рассказал Андрющенко.

По его словам, по улице Флотской после дождя образовалось целое "озеро". Жители города не могут нормально передвигаться.

Оккупационные власти Мариуполя игнорируют жалобы людей. К тому же в Приморском районе прорвало канализацию.

"Таким образом мариупольцы предложили "провести совещание посреди лужи…а потом погрузиться в канализационное море", — пишет Андрющенко.

Он опубликовал фотографии из города и видео из квартиры. Андрющенко добавил, что именно так выглядит "русский мир".

Напомним, российские оккупанты демонтировали в Мариуполе памятник художнику Архипу Куинджи, которого они сами считают россиянином. В нью-йоркском музее Метрополитен Куинджи признали представителем Украины.

Также мы писали, что город Мариуполь, который сейчас находится под российской оккупацией, за время войны превратился в город-призрак. Целые районы Мариуполя в руинах, а немногочисленные его жители находятся на грани выживания.

Добавим, в оккупированном Мариуполе ежедневно происходят разрушения построек. Примером тому служат дома по проспекту Металлургов, 121 и улице Мамина-Сибиряка, 36, которые теперь представляют собой только камни и ямы.