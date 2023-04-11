У Маріуполі затопило стоками з каналізації "відремонтовані" окупантами квартири та дороги

Затоплені вулиці після дощу в Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada

У тимчасово окупованому Маріуполі після дощу затопило квартири, дороги та прорвало каналізацію. Мешканці міста навіть зібрали відро води в себе вдома.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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"У місті пройшли дощі. У квартирах, які ніби-то "відремонтували", протікає дах. Жителі будинку по проспекту Металургів, 35 зібрали відро води", — розповів Андрющенко.

За його словами, по вулиці Флотській, після дощу, утворилося ціле "озеро". Мешканці міста не можуть нормально пересуватися.

Окупаційна влада Маріуполя ігнорує скарги людей. До того ж у Приморському районі прорвало каналізацію.

"Тож маріупольці запропонували "провести нараду посеред калюжі…а потім поринути у каналізаційне море", — пише Андрющенко.

Він опублікував знімки з міста та відео з квартири. Андрющенко додав, що саме так виглядає "руський мир".

Нагадаємо, російські окупанти демонтували у Маріуполі пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, якого вони самі вважають росіянином. У нью-йоркському музеї Метрополітен Куїнджі визнали представником України.

Також ми писали, що місто Маріуполь, яке зараз перебуває під російською окупацією, за час великої війни перетворилося на місто-привид. Цілі райони Маріуполя в руїнах, а нечисленні його жителі перебувають на межі виживання.

Додамо, в окупованому Маріуполі щодня відбуваються руйнування будівель. Прикладом тому служать будинки по проспекту Металургів, 121 та вулиці Маміна-Сибіряка, 36, які тепер являють собою лише каміння та ями.