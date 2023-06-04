В Мелитополе оккупанты хотят построить музей воинской славы в здании завода

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Мелитополе россияне выгнали предпринимателей с завода "Продмаш" и вывозят все из Дворца творчества. Они хотят создать музей воинской славы.

Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

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Музей оккупантов в здании завода

По информации Telegram-канала, активные строительные работы проходят в помещении бывшего завода "Продмаш", расположенного на улице Горького.

Предпринимателей, которые арендовали цеха в здании завода, российские захватчики выгнали. Оккупанты демонтируют оборудование.

"Цех сегодня заставлен строительными лесами и там ведутся отделочные работы. Как это выглядит, мелитопольцы показали в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Ранее представители оккупационных властей заявили, что хотят построить музей воинской славы. Вероятно, его разместят в здании завода.

Напомним, в субботу, 3 июня, во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщали о минимум пяти взрывах.

Также мы писали, что недавний инцидент, связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал негодование в Мелитополе. Прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Добавим, в Мелитополе началась новая волна террора от российских оккупантов. Российские военные не перестают похищать местное население.