В Мелитополе взорвалась техника россиян, которую они свозили в течение четырех дней

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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что взрывы вблизи города вечером 6 апреля прогремели в месте, где была сосредоточена техника и личный состав россиян. Оккупанты свозили все это на протяжении четырех дней.

Об этом Федоров рассказал в эфире телемарафона.

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"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе — поселке Веселое. До того была информация, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав", — рассказал Федоров.

По его словам, противник пытался это делать во время отключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы люди не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Однако оккупантам не удалось это скрыть.

Он напомнил, что в течение этой недели раздавались взрывы в районе мелитопольского аэродрома. По его данным, за день до этого россияне вертолетами свозили туда много своего сверхважного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", — добавил Федоров.

Напомним, более 700 жителей Мелитополя и его окрестностей было зарегистрировано в качестве коллаборационистов, сотрудничающих с российскими оккупантами. Они участвовали в организации фейкового референдума или работают в оккупационных "органах" и учреждениях.

Также мы писали, что на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области снова раздавались взрывы. Оккупанты утверждают, что сбили все украинские ракеты и жертв не имеют.

Добавим, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утренний взрыв 5 апреля в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение оккупантов и вражеской техники.