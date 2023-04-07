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У Мелітополі вибухнула техніка росіян, яку вони звозили упродовж чотирьох днів

7 квітня 2023 09:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ілюстративне фото
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що вибухи поблизу міста увечері 6 квітня пролунали у місці, де була зосереджена техніка і особовий склад росіян. Окупанти звозили те все упродовж чотирьох днів. 

Про це Федоров розповів в ефірі телемарафону.

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Деталі

"Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі – селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад", — розповів Федоров.

За його словами, противник намагався це робити під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету у цьому селищі, щоб люди не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. Однак окупантам не вдалося це приховати.

Він нагадав, що протягом цього тижня лунали вибухи в районі мелітопольського аеродрому. За його даними, за день до цього росіяни гвинтокрилами звозили туди багато свого надважливого вантажу.

"Але в одну ніч весь цей вантаж вибухнув. І його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль. І це сіє паніку серед окупантів", — додав Федоров.

Нагадаємо, понад 700 мешканців Мелітополя та його околиць було зареєстровано як колабораціоністів, які співпрацюють з російськими окупантами. Вони брали участь в організації фейкового референдуму або працюють в окупаційних "органах" та установах.

Також ми писали, що на окупованій російськими військами території Запорізької області знову лунали вибухи. Окупанти стверджують, що збили усі українські ракети і жертв не мають.

Додамо, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ранковий вибух 5 квітня у місті стався в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За його словами, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

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