В Мелитополе войска рф отобрали у детей лицей и превратили его в офис

Российские военные/Фото: росСМИ

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты отобрали у детей лицей №10. Они превратили его в офисное здание.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

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Лицей расположен на улице Ивана Алексеева. Оккупанты вырубили кусты и деревья, которые были рядом со зданием. К тому же они установили металлическое ограждение.

"Как стало известно РИА-Мелитополь, в здании лицея на первом этаже разместилось фейковое Министерство образования и науки Запорожской области во главе с предательницей Еленой Шапуровой", — говорится в сообщении.

На втором этаже лицея находится российский департамент капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его возглавляет предатель Алексей Тегимабев.

Шапуровой и Тегимабеву уже сообщено о подозрении за государственную измену.

Местные жители города рассказали, что раньше через двор лицея можно было легко пройти. Сегодня россияне закрыли входы на территорию и не пускают туда людей. К тому же оккупанты могут остановить гражданских, которые находятся недалеко от здания. Они проводят обыски.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что взрывы вблизи города вечером 6 апреля прогремели в месте, где была сосредоточена техника и личный состав россиян. Оккупанты свозили все это на протяжении четырех дней.

Также мы писали, что более 700 жителей Мелитополя и его окрестностей было зарегистрировано в качестве коллаборационистов, сотрудничающих с российскими оккупантами. Они участвовали в организации фейкового референдума или работают в оккупационных "органах" и учреждениях.

Добавим, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что утренний взрыв 5 апреля в городе произошел в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По его словам, именно там в последнее время происходит уничтожение оккупантов и вражеской техники.