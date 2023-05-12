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В Мелитополе утром раздался взрыв: что говорят оккупанты

12 мая 2023 08:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Мелитополе утром раздался взрыв: что говорят оккупанты
Оккупанты в Мелитополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В оккупированном россиянами Мелитополе снова раздался взрыв. Российские пропагандисты заявили, что это было лишь самодельное взрывное устройство, сработавшее в мусорном баке.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Взрыв в Мелитополе

В оккупированном россиянами городе Мелитополь утром раздался сильный взрыв.

По предварительным данным, взрыв произошел в самом центре города.

Детали инцидента

Мелитопольское издание "Риа-Мелитополь" подчеркнуло, что взрыв произошел недалеко от городского парка.

Российские оккупанты признали факт утреннего взрыва, но заявили, что это было всего лишь самодельное взрывное устройство, сработавшее в мусорном баке.

По информации российских пропагандистов, никто не пострадал в результате взрыва. Были повреждены только автомобили.

Напомним, что подобные инциденты в оккупированном городе далеко не редкость. Так, утром 27 апреля в центре Мелитополя тоже был слышен взрыв.

Впоследствии стало известно, что это было покушение на одного из руководителей оккупационной полиции Александра Мищенко, который предал Украину и перешел на сторону врага.

Мищенко в результате успешных действий украинских партизан погиб.

2 мая утром в оккупированном россиянами Мелитополе снова раздался взрыв. Обстоятельства инцидента указывали на то, что это, вероятно, было очередное покушение украинских партизан на мелитопольских коллаборантов.

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