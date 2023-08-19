В сети показали фото 6-летней девочки, погибшей в результате обстрела Чернигова
В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Самой молодой девочке, погибшей от атаки, было всего шесть лет.
Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.
Гибель маленькой девочки
Шестилетняя София, которую сегодня убила российская ракета. Девочка стала самой молодой жертвой атаки по Чернигову.
Удар по Чернигову 19 августа
В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семеро погибших и 136 раненых. В сети показали момент "прилета".
Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погиб ребенок.
Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа на днях траура.
Напомним, свидетели рассказали о взрыве в Чернигове и первые минуты после атаки россиян.