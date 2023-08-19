В сети показали фото 6-летней девочки, погибшей в результате обстрела Чернигова

Шестилетняя девочка, погибшая от обстрела Чернигова. Фото: из соцсетей

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Самой молодой девочке, погибшей от атаки, было всего шесть лет.

Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.

Читайте также:

Гибель маленькой девочки

Шестилетняя София, которую сегодня убила российская ракета. Девочка стала самой молодой жертвой атаки по Чернигову.

Шестилетняя девочка с семьей, погибшей от обстрела Чернигова. Фото: из соцсетей

Шестилетняя девочка, погибшая от обстрела Чернигова. Фото: из соцсетей

Удар по Чернигову 19 августа

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семеро погибших и 136 раненых. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погиб ребенок.

Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа на днях траура.

Напомним, свидетели рассказали о взрыве в Чернигове и первые минуты после атаки россиян.