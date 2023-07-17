В сети показали, как выглядит поврежденный Крымский мост со спутника

Поврежден Крымский мост. Фото: Кристофер Миллер

Из-за атаки сегодня, 17 июля, был в очередной раз поврежден Крымский мост. Последствия теперь можно увидеть и на спутниковых снимках.

Соответствующие фотографии опубликовал журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter.

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На фото видно, какие повреждения получил Крымский мост.

Спутниковые снимки Крымского моста. Фото: Кристофер Миллер

Спутниковые снимки Крымского моста. Фото: Кристофер Миллер

Что произошло

Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также есть погибшие и пострадавшие.

Из анонимных источников стало известно, что атаку на Крымский мост провели Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины.

Напомним, Крымский мост как важный транспортный и логистический коридор российских войск есть вполне законной целью для украинских защитников. Но детали сделки будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.