В сети показали, как выглядит поврежденный Крымский мост со спутника
Из-за атаки сегодня, 17 июля, был в очередной раз поврежден Крымский мост. Последствия теперь можно увидеть и на спутниковых снимках.
Соответствующие фотографии опубликовал журналист Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter.
Как пострадал мост
На фото видно, какие повреждения получил Крымский мост.
Что произошло
Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также есть погибшие и пострадавшие.
Из анонимных источников стало известно, что атаку на Крымский мост провели Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины.
Напомним, Крымский мост как важный транспортный и логистический коридор российских войск есть вполне законной целью для украинских защитников. Но детали сделки будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.