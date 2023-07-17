ЗМІ розповіли, хто стоїть за атакою на Кримський міст

Пошкодження на Кримському мосту. Фото: РосЗМІ

З анонімних джерел ЗМІ стало відомо, що атаку на Кримський міст провели Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України.

Про це пише РБК-Україна, OBOZREVATEL, Суспільне, посилаючись на джерела в СБУ.

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З інформації, опублікованої ЗМІ, відомо, що Кримський міст атакували за допомогою надводних дронів.

Також зазначають, що дістатися до об'єкта було складно, але зрештою вдалося провести операцію.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України, і обіцяв поділитися деталями спецоперації вже після перемоги.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.

Також в ГУР прокоментували вибух на Кримському мосту.