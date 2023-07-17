Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ розповіли, хто стоїть за атакою на Кримський міст arrow

ЗМІ розповіли, хто стоїть за атакою на Кримський міст

17 липня 2023 09:07
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
ЗМІ розповіли, хто стоїть за атакою на Кримський міст
Пошкодження на Кримському мосту. Фото: РосЗМІ
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

З анонімних джерел ЗМІ стало відомо, що атаку на Кримський міст провели Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України.

Про це пише РБК-УкраїнаOBOZREVATEL, Суспільне, посилаючись на джерела в СБУ.

Читайте також:

Яким чином провели атаку?

З інформації, опублікованої ЗМІ, відомо, що Кримський міст атакували за допомогою надводних дронів.

Також зазначають, що дістатися до об'єкта було складно, але зрештою вдалося провести операцію.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України, і обіцяв поділитися деталями спецоперації вже після перемоги.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали. 

Також в ГУР прокоментували вибух на Кримському мосту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз