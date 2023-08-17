В направлении южнее Урожайного ВСУ имели успех, — Генштаб
Украинские военные имели успех к югу от освобожденного населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
Успех ВСУ возле Урожайного
По словам Ковалева, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил он.
По его словам, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям российских оккупантов. Бойцы ВСУ также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Работино, а также освободили от оккупантов Урожайное.
Добавим, сегодня утром, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.