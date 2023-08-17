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В направлении южнее Урожайного ВСУ имели успех, — Генштаб

17 августа 2023 09:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В направлении южнее Урожайного ВСУ имели успех, — Генштаб
Украинские военные. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные имели успех к югу от освобожденного населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

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По словам Ковалева, Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил он.

По его словам, украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям российских оккупантов. Бойцы ВСУ также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Поселок Урожайное на карте боевых действий. Фото: Deepstatemap
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Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Работино, а также освободили от оккупантов Урожайное.

Добавим, сегодня утром, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

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