В сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода в Керчи после ракетной атаки

Судоремонтный завод в Керчи после ракетной атаки. Фото: "Схемы"

В сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов. На фото видно место поражения и поврежденное военное судно.

Об этом сообщают "Схемы".

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"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", — рассказал капитан первого ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.

Судоремонтный завод "Залив" в Керчи 31 октября. Фото: "Схемы"

Судоремонтный завод "Залив" в Керчи 5 ноября. Фото: "Схемы"

По его словам, "Аскольд" — это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт". Он способен нести до восьми ракет "Калибр". Рыженко подчеркнул, что обезвреживание такого судна очень важно для безопасности Украины.

Пост "Схем". Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированной Керчи был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.

Добавим, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.