В сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода в Керчи после ракетной атаки
В сети показали спутниковые снимки судоремонтного завода "Залив" в Керчи после ракетных ударов. На фото видно место поражения и поврежденное военное судно.
Об этом сообщают "Схемы".
Атака судостроительного завода в Керчи
"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать. Видно, что он еще на плаву, но верхняя часть судна заметно повреждена", — рассказал капитан первого ранга ВМС запаса Андрей Рыженко после анализа спутникового снимка.
По его словам, "Аскольд" — это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт". Он способен нести до восьми ракет "Калибр". Рыженко подчеркнул, что обезвреживание такого судна очень важно для безопасности Украины.
Напомним, во временно оккупированной Керчи был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о работе противовоздушной обороны.
Также мы писали, что в сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.
Добавим, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.
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