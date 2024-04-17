В сети появились кадры удара по Чернигову

Последствия удара по Чернигову – 17 апреля. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты 17 апреля нанесли ракетный удар по Чернигову. На сегодня известно уже о восьми погибших.

В сети появились первые кадры атаки на город.

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Обстрелы Чернигова 17 апреля

На сегодня известно уже о восьми погибших и больше 20 раненых в результате российской атаки на Чернигов. Местные жители сообщают, что в районе, куда прилетел, отключили свет и газ, чтобы не было больших разрушений.

В то же время местные власти города подчеркнули, что россияне атаковали социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Впоследствии стало известно, что захватчики ударили ракетами по городу. В результате атаки РФ есть жертвы и раненые.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.