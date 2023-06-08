В Минобороны Литвы сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: tv3

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сделал заявление о контрнаступлении украинских войск. По его словам, активные действия ВСУ начнутся независимо от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом Арвидас Анушаускас написал в Twitter.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", — подчеркнул Анушаускас.

По его словам, через неделю на встрече в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки, чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами.

Пост Анушаускаса в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.

Также мы писали, что Маляр заявила, что подрыв дамбы Каховской ГЭС является еще одним инструментом войны РФ против Украины и был запланирован. Российские военные ждали "наиболее удачного" момента, чтобы совершить эту катастрофу.

Добавим, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.