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В Минобороны Литвы сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ

8 июня 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны Литвы сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: tv3
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сделал заявление о контрнаступлении украинских войск. По его словам, активные действия ВСУ начнутся независимо от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом Арвидас Анушаускас написал в Twitter.

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"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", — подчеркнул Анушаускас.

По его словам, через неделю на встрече в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки, чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами.

Минобороны Литвы
Пост Анушаускаса в Twitter. Фото: скриншот

Напомним, на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.

Также мы писали, что Маляр заявила, что подрыв дамбы Каховской ГЭС является еще одним инструментом войны РФ против Украины и был запланирован. Российские военные ждали "наиболее удачного" момента, чтобы совершить эту катастрофу.

Добавим, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.

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