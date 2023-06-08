В Минобороны Литвы сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сделал заявление о контрнаступлении украинских войск. По его словам, активные действия ВСУ начнутся независимо от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области.
Об этом Арвидас Анушаускас написал в Twitter.
Контрнаступление ВСУ
"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", — подчеркнул Анушаускас.
По его словам, через неделю на встрече в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки, чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами.
Напомним, на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.
Также мы писали, что Маляр заявила, что подрыв дамбы Каховской ГЭС является еще одним инструментом войны РФ против Украины и был запланирован. Российские военные ждали "наиболее удачного" момента, чтобы совершить эту катастрофу.
Добавим, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.