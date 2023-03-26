В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов
Украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск россии. ВСУ нанесли сокрушительные потери агрессорам.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
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Детали
"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит!" — уверяют военные.
В результате поединка российские противотанкисты понесли значительные потери.
Напомним, недавно украинские пограничники показали, как сдерживают "вагнеровцев" в Бахмуте.
Также ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских оккупантов и еще троих ранили.
Кроме того, под Марьинкой один украинский военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады уничтожил пять танков и три БМП врага. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.
Фото: ВСУ