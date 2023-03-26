В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Украинские танкисты

Украинские танкисты сошлись в поединке с группой противотанкистов оккупационных войск россии. ВСУ нанесли сокрушительные потери агрессорам.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Детали

"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами. Для последних — без вариантов. Украина победит!" — уверяют военные.

В результате поединка российские противотанкисты понесли значительные потери.

Напомним, недавно украинские пограничники показали, как сдерживают "вагнеровцев" в Бахмуте.

Также ССО Украины показали, как точными выстрелами уничтожали оккупантов на Бахмутском направлении. Тогда военные уничтожили четырех российских оккупантов и еще троих ранили.

Кроме того, под Марьинкой один украинский военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады уничтожил пять танков и три БМП врага. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.

Фото: ВСУ