Українські прикордонники показали, як стримують ворога у Бахмуті: в місті тривають вуличні бої

Українські військові мужньо захищають Бахмут

У Бахмуті Донецької області тривають важкі вуличні бої. Українські прикордонники показали, як відбили штурм "вагнерівців".

Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

Робота прикордонників у Бахмуті

"У місті тривають вуличні бої. Найманці з ПВК "Вагнер" "м’ясним штурмом" намагалися потіснити позиції українських прикордонників. Бійцям Держприкордонслужби вдалося відбити штурм та змусити ворога відійти із втратами", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Бахмуті

Важкі бої у Бахмуті тривають вже кілька місяців. Українські військові мужньо захищають місто-фортецю попри те, що окупанти закидають їх горами "гарматного" м'яса.

Деякий час тому на Ставці у Зеленського було вирішено, що ЗСУ продовжать утримувати місто. Окрім того, нещодавно Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський натякнув, що ЗСУ будуть іти в контрнаступ у Бахмуті.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників в цілому, наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута є малою.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

З цього приводу російські пропагандисти почали "вкидати" та поширювати ще більше фейків про оборону міста-фортеці. В результаті вони вже самі заплуталися і не знають, як український президент приїхав у Бахмут, якщо, за їхніми словами, все місто "контролюють росіяни".