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В Минобороны показали, что осталось от вражеского танка, подстреленного бригадой "Магура"

7 июля 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бригада "Магура" уничтожила танк окупантов: фото
47-й отдельный мотострелковый батальон "Магура". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику. В частности, бригада сержанта Валерия Маркуса "Магура" блестяще уничтожила танк оккупантов Т-90 "Прорыв".

Что осталось от вражеского танка – показали в Минобороны Украины.

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"Был враждебен Т-90 - и нет. Арта "Магуры" метко стреляет", — подписали пост в Минобороны.

 

  • Этапы уничтожения русского танка. Фото: Минобороны\Facebook
  • Этапы уничтожения русского танка. Фото: Минобороны\Facebook
  • Этапы уничтожения русского танка. Фото: Минобороны\Facebook
  • Этапы уничтожения русского танка. Фото: Минобороны\Facebook
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Как уничтожали танк окупантов?

Ранее в соцсетях подразделения обнародовали видеоработу по уничтожению российского танка. Известно, что это произошло на Запорожском участке фронта, где действует бригада "Магура".

 

Напомним, что главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус сообщил, что вскоре его бригада объявит набор людей. Впрочем, пока это будет набор людей из анкет на ключевые должности.

Добавим, что сержант 47-го отдельного мотострелкового батальона "Магура" Валерий Маркус сообщил о серьезных потерях военной техники. При этом он объявил большой сбор на дроны и технику своей бригады.

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