В Минобороны РФ цинично прокомментировали удар по многоэтажке в Днепре

Последствия ракетного удара по Днепру Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В российском Минобороны заявили, что обстрел многоэтажки в Днепре 28 июля, это "удар по пункту управления ВСУ". Из-за обстрела врага пострадали девять человек, среди них два ребенка.

Об этом пишут росСМИ.

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В российском ведомстве заявили, что 28 июля во время обстрела Днепра войска РФ наносили удары "по пункту управления ВСУ". Как утверждает Минобороны России, "назначенный объект поражен, цель удара достигнута".

Последствия обстрелов Днепра. Фото: REUTERS

Последствия обстрелов Днепра. Фото: REUTERS

Что предшествовало

Вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что оккупанты увеличили количество обстрелов украинских территорий. Так, за последние сутки, 28 июля, армия РФ нанесла 11 авиационных ударов, 38 раз обстреляла позиции украинских военных и населенные пункты по системам залпового огня.