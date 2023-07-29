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У Міноборони РФ цинічно прокоментували удар по багатоповерхівці в Дніпрі

29 липня 2023 15:52
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У Міноборони РФ цинічно прокоментували удар по багатоповерхівці в Дніпрі
Наслідки ракетного удару по Дніпрі. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Міноборони заявили, що обстріл багатоповерхівки у Дніпрі 28 липня, це "удар по пункту управління ЗСУ". Через обстріл ворога постраждало дев'ятеро людей, серед них дві дитини.

Про це пишуть росЗМІ.

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Обстріл Дніпра 28 липня: цинічна реакція РФ

У російському відомстві заявили, що 28 липня під час обстрілу Дніпра війська РФ завдавали ударів "по пункту управління ЗСУ". Як стверджує Міноборони Росії, "призначений об'єкт вражений, мету удару досягнуто".

обстріли Дніпра
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: REUTERS
скріншот
Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: REUTERS

Що передувало

Увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. В результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що окупанти збільшили кількість обстрілів українських територій. Так, за останню добу, 28 липня, армія РФ завдала 11 авіаційних ударів, 38 разів обстріляла позиції українських військових та населені пункти із систем залпового вогню.

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