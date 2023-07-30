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В Минобороны РФ заявили, что 25 беспилотников пытались атаковать Крым

30 июля 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны РФ заявили, что 25 беспилотников пытались атаковать Крым
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В министерстве обороны России заявили, что сегодня ночью, 30 июля, временно оккупированный Крым пытались атаковать 25 беспилотников. Там традиционно обвинили Украину.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

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В Минобороны рассказали, что все "украинские беспилотники" были уничтожены системой ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

"16 украинских беспилотников уничтожены огнем средств ПВО, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", — говорится в сообщении.

По информации Минобороны России, пострадавших и разрушений нет.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром, 29 июля.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден.

Добавим, во временно оккупированном Крыму OSINT-исследователи обнаружили большую базу с военной техникой. Она расположена в 2,5 км к востоку от озера Капчик на Керченском полуострове.

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