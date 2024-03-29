В МВД подвели итоги атаки РФ — какие разрушения нанес враг этой ночью

Пожарный ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска снова ударили по критической инфраструктуре Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Кроме того, под прицелом врага оказалась и жилая застройка. Всего в огне в эту ночь находились 10 регионов. Известно о шести пострадавших, среди которых один ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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По данным Клименко, для ликвидации последствий обстрела РФ было привлечено 150 спасателей ГСЧС и еще 35 специализированных автомобилей.

Оккупанты атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома ракетами и дронами. Враг выпустил свое оружие по 10 регионам государства. После атаки за помощью обратилось шесть человек, из которых один ребенок. В МВД указали, что захватчики разрушили 10 частных домов и еще десятки повредили.

Спасатель ГСЧС возле пожарного авто. Фото: ГСЧС

"В эти минуты спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с потерпевшими с ночи работают наши психологи ГСЧС и Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Психолог ГСЧС общается с мужчиной. Фото: МВД

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС

В министерстве напомнили, что все нуждающиеся в помощи граждане могут обратиться в Пункты Несокрушимости.

Скриншот сообщения Клименко

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко указал, что 29 марта оккупанты атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Россия нанесла удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование ТЭС и пострадал энергетик.

Также мы писали о том, что захватчики нанесли мощный комбинированный удар по Украине, выпустив 99 воздушных целей. Силам ПВО удалось сбить 84 воздушных целей.