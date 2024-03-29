У МВС підбили підсумки атаки РФ — яких руйнувань завдав ворог цієї ночі

Вогнеборець ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська знову вдарили по критичній інфраструктурі України в ніч проти п'ятниці, 29 березня. Крім того, під прицілом ворога опинилася й житлова забудова. Загалом у вогні цієї ночі перебували 10 регіонів. Відомо про шістьох постраждалих, серед яких одна дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

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За даними Клименка, для ліквідації наслідків обстрілу РФ було залучено 150 рятувальників ДСНС та ще 35 спеціалізованих авто.

Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки ракетами та дронами. Ворог випустив свою зброю по 10 регіонам держави. Після атаки по допомогу звернулося шестеро людей, з яких одна дитина. У МВС вказали, що загарбники зруйнували 10 приватних будинків та ще десятки пошкодили.

Рятувальник ДСНС біля пожежного авто. Фото: ДСНС

"У ці хвилини рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють наші психологи ДСНС та Національної поліції", — йдеться в повідомленні.

Психолог ДСНС спілкується з чоловіком. Фото: МВС

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС

У міністерстві нагадали, що усі громадяни, які потребують допомоги, можуть звернутися до пунктів незламності.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що 29 березня, окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання ТЕС та постраждав енергетик.

Також ми писали про те, що загарбники завдали потужного комбінованого удару по Україні, випустивши 99 повітряних цілей. Силам ППО вдалося збити 84 повітряні цілі.