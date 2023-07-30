В МВД показали, как бригада Гвардии наступления штурмует позиции оккупантов

Военные Гвардии наступления. Фото: google.com

Украинские военные Гвардии наступления продолжают атаковать российских оккупантов на юге Украины. Они показали, как штурмуют позиции противника на Запорожском направлении.

Видео опубликовало МВД.

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Штурм позиций захватчиков

На видео можно увидеть, как бригада "Кара-Даг" работает на фронте. Военные храбро штурмуют позиции российских оккупантов. Группа бойцов продвигается вперед и ведет бой с врагами. Бригаду "Кара-Даг" сопровождает бронированная техника.

Напомним, российские оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики бросают на фронт отряды "шторм-Z". В основном они состоят из заключенных.

Также мы писали, что украинские военные ежедневно успешно ликвидируют большое количество российских оккупантов на фронте. За прошедшие сутки армия РФ уменьшилась примерно на 480 солдат. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое.

Добавим, 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.