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У МВС показали моторошне відео після атаки Росії на Чернігів

20 серпня 2023 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали моторошне відео після атаки Росії на Чернігів
Чоловік поряд із загиблою людиною внаслідок обстрілу РФ. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ показали моторошне відео після російського ракетного удару по Чернігову.

Відео опублікувало МВС.

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Удар по Чернігову

На відео можна побачити людей, які загинули внаслідок чергового обстрілу російських окупантів. Центр Чернігова перетворився на траурне місце. Також можна побачити, як рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ.

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Також ми писали, що міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби

Додамо, у Чернігові зросла кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по центру міста. Наразі відомо, що 148 людей отримали травми.

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