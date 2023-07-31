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В МВД призвали не публиковать кадры "прилетов"

31 июля 2023 12:03
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Валерия Пержун
редактор
В МВД призвали не публиковать кадры "прилетов"
Последствия обстрелов Николаевщины 20 июля. Фото: полиция Николаевской обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Украинцев в очередной раз призывают не снимать на видео и не публиковать работу противовоздушной обороны и кадры "прилетов". Так как это помогает оккупантам.

Об этом заявляет министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что работа Сил противовоздушной обороны эффективна только при условии, когда оккупанты понятия не имеют откуда и как их атакуют, или где упали их ракеты.

"Более 17 месяцев полномасштабной войны. До сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", — возмутился глава МВД.

К тому же, он отметил, что прокремлевские СМИ радуются такому контенту и используют его для своей пропаганды.

"Тем, кто до сих пор не понимает угрозы своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", — заявил Клименко.

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Скриншот сообщения Игоря Клименко

Напомним, в Кривом Роге оккупанты попали ракетами в многоэтажку и учебное заведение, есть погибшие.

В то же время в Херсоне из-за обстрелов погиб местный житель.

Также в ISW рассказали, почему в России не реагируют на удар ВСУ по Чонгарскому мосту.

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