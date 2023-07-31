В МВД призвали не публиковать кадры "прилетов"
Украинцев в очередной раз призывают не снимать на видео и не публиковать работу противовоздушной обороны и кадры "прилетов". Так как это помогает оккупантам.
Об этом заявляет министр внутренних дел Игорь Клименко.
Почему нельзя обнародовать в Интернете кадры с "прилетами"
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что работа Сил противовоздушной обороны эффективна только при условии, когда оккупанты понятия не имеют откуда и как их атакуют, или где упали их ракеты.
"Более 17 месяцев полномасштабной войны. До сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире", — возмутился глава МВД.
К тому же, он отметил, что прокремлевские СМИ радуются такому контенту и используют его для своей пропаганды.
"Тем, кто до сих пор не понимает угрозы своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках", — заявил Клименко.
Напомним, в Кривом Роге оккупанты попали ракетами в многоэтажку и учебное заведение, есть погибшие.
В то же время в Херсоне из-за обстрелов погиб местный житель.
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