"У нас ни еды, ничего нет": окупант просить батьків вислати йому гроші

Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ

Російський окупант просить батьків надіслати йому гроші через відсутність забезпечення. Він скаржиться, що в солдатів нічого немає.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Читайте також:

Про що говорив окупант

Окупант сказав батькам, що поки не зможе взяти відпустку. Він також розповів про ситуацію на фронті, коли військовому РФ "прилетіла" в голову міна. Загарбник просить у батьків грошей, адже не має навіть їжі.

Перехоплена розмова окупанта:

— Мамо, привіт, це Андрій, — окупант.

— Привіт, — мати окупанта.

— Живий, нормально все, — сказав військовий РФ.

— Все нормально, Андрію? — запитала мати.

— Так, живий, — окупант.

— Живий і дякувати Богу, як справи у вас там? — мати.

— Нормально. Сашка як? Нормально все? — запитав військовий РФ.

— Не дзвонив, — мати окупанта.

— Коротше поки що мене не чекайте у відпустку, — окупант.

— Чому? — мати.

— Потім, не по телефону. Я тільки ось прийшов зі штурму, — російський військовий.

— П**дец нах*й, — батько окупанта.

— У Сашка коротше, мені сказали, там у Кремінному зв'язку немає, тож за Сашка не переживайте, нічого з ним там не буде. Ми їх відкинули, — сказав військовий РФ.

— Так? Блін, зрозуміло, — батько.

— Он у одного міна прилетіла просто в голову, — окупант.

— Та й*б твою м*ть, — батько.

— Коротше, я не знаю. Тато перекинь, будь ласка, Олі. Скільки там грошей лишилося? У нас ні їжі, нічого знову немає. Ні цигарок, нічого не надсилають, — бідкається окупант.

— Тисяч п'ять напевно, — батько.

— Ось, скинь, гаразд? — окупант.

Нагадаємо, 25 травня українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав у Воронеж, а приїхав на першу лінію фронту.

Також ми писали, що українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він хвалиться своїй дружині, як він жорстоко катує та вбиває українських військових. Загарбник пишається своїми нелюдськими вчинками.

Додамо, окупанти відмовляються "висуватись" на передову навіть під страхом отримати "статтю". Також росіяни скаржаться на дефіцит озброєння та безліч поранених солдатів.