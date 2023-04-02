Ряд областей в опасности: возможны атаки "Шахедов"

Беспилотник

Украинцев предупредили об угрозе " Шахедов ". На юге Украины раздался сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает monitor .

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Воздушные тревоги и воздушные цели

В сообщении говорится, что есть воздушные цели в направлении Днепропетровской области. Также есть угроза запуска БПЛА из Азовского моря.

Позже стало известно о еще одной воздушной цели в направлении Полтавской области.

Местных жителей просят не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в безопасные места.

Примечательно, что с начала марта россияне запустили не менее 71 дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed в Украине . Британские военные аналитики считают, что таким образом враг пытается растянуть украинскую ПВО.

В британской разведке отметили, что атаки в марте произошли после двухнедельной паузы. По словам аналитиков, россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество дронов-камикадзе.

Напомним, ночью, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область . Один из враждебных БПЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта российские оккупационные войска выпустили из Брянской области 21 беспилотник . Речь идет об иранских дронах-камикадзе типа Shahed-136/131.

Добавим, что российская армия демонстрирует снижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в России.