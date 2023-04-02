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Низка областей у небезпеці: можливі атаки "Шахедів"

2 квітня 2023 23:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Безпілотник
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українців попередили про загрозу "Шахедов". На півдні України пролунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє monitor.

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У повідомленні йдеться, що є повітряні цілі у напрямку Дніпропетровської області. Також є загроза запуску БпЛА з Азовського моря.

Пізніше стало відомо про ще одну повітряну мету у напрямку Полтавської області.

Місцевих мешканців просять не нехтувати сигналами тривоги та ховатися у безпечні місця.

Примітно, що з початку березня росіяни запустили щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed в Україні. Британські військові аналітики вважають, що таким чином ворог намагається розтягнути українську ППО.

У британській розвідці зазначили, що атаки у березні відбулися після двотижневої паузи. За словами аналітиків, росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість дронів-камікадзе. 

Нагадаємо, вночі, 22 березня, російські окупанти вчергове атакували дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

Також ми писали, що у ніч проти 22 березня російські окупаційні війська випустили з Брянської області 21 безпілотник. Йдеться про іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Додамо, російська армія демонструє зниження темпів дронових атак по території України. Це вказує на закінчення запасів іранських бойових безпілотників у росії.

 

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