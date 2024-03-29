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В ряде областей Украины раздается воздушная тревога — какая угроза

29 марта 2024 15:14
обновлено: 15:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине в обед 29 марта
Ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу 29 марта около 15:05. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 29 марта

14:57 стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Оккупанты осуществили пуски авиабомб в сторону Харьковщины.

Воздушная тревога 29 марта
Скриншот поста

15:05 появилась угроза баллистического обстрела в ряде областей.

Воздушная тревога 29 марта
Скриншот поста

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Оккупанты атаковали Виннитчину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также ранены.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

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