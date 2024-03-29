Воздушная тревога в Украине в обед 29 марта

В ряде областей Украины раздается воздушная тревога — какая угроза
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу 29 марта около 15:05. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 29 марта
14:57 стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Оккупанты осуществили пуски авиабомб в сторону Харьковщины.
15:05 появилась угроза баллистического обстрела в ряде областей.
Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.
Оккупанты атаковали Виннитчину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также ранены.
Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.
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