Воздушная тревога в Украине в обед 29 марта

Ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу 29 марта около 15:05. Опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 29 марта

14:57 стало известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Оккупанты осуществили пуски авиабомб в сторону Харьковщины.

Скриншот поста

15:05 появилась угроза баллистического обстрела в ряде областей.

Скриншот поста

Напомним, этой ночью под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.

Оккупанты атаковали Виннитчину дронами. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Также враг обстрелял Днепропетровскую область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 10 беспилотников и четыре ракеты. Вражеский обстрел повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также ранены.

Кроме того, армия России практически всю ночь 29 марта терроризировала Черкасскую область. Зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.