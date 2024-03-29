Повітряна тривога в Україні у обід 29 березня

У низці областей України лунає повітряна тривога — яка загроза
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу 29 березня, близько 15:05. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного обстрілу.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 29 березня
14:57 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Окупанти здійснили пуски авіабомб у бік Харківщини.
15:05 з'явилася загроза балістичного обстрілу у низці областей.
Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.
Окупанти атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.
Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.
Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.
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