Повітряна тривога в Україні у обід 29 березня

Ракета у небі. Фото ілюстративне: depositphotos

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу 29 березня, близько 15:05. Небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 29 березня

14:57 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Окупанти здійснили пуски авіабомб у бік Харківщини.

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15:05 з'явилася загроза балістичного обстрілу у низці областей.

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Нагадаємо, цієї ночі під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Окупанти атакували Вінниччину дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Також ворог обстріляв Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном 10 безпілотників та чотири ракети. Ворожий обстріл пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Крім того, армія Росії практично всю ніч 29 березня тероризувала Черкаську область. Зафіксовано влучання по енергетичній інфраструктурі.