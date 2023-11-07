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В NYT показали карту изменений контролируемых территорий с января 2023 года

7 ноября 2023 00:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В NYT показали карту изменений контролируемых территорий с января 2023 года
Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В New York Times была опубликована карта украинских территорий. Так синим обозначены земли, которые Украина освободила с начала года, а красным — захваченные Россией.

Об этом говорится на сайте NYT.

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Как изменился контроль украинских территорий

В издании опираются на анализ данных Института изучения войны. Там заявили, что после месяцев изнурительных сражений и значительных потерь линия фронта в Украине почти не изменилась.

Карта украинских территорий. Источник: NYT

Контрнаступление ВСУ — что известно

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в полночь раздавались громкие взрывы во временно оккупированном Мелитополе. Вместо этого ВСУ, по сообщению ISW, недавно продвинулись вблизи Бахмута Донецкой области. Также они продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области.

В то же время, одесские нацгвардейцы уничтожили скопление врага на оккупированном юге. Удар был нанесен дроном-камикадзе. А 3 ноября на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 463 кафира.

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