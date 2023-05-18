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В Пентагоне заявили, что поврежденный ЗРК Patriot в Украине полностью восстановлен

18 мая 2023 22:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Пентагоне заявили, что поврежденный ЗРК Patriot в Украине полностью восстановлен
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: АР
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг заявила, что ЗРК Patriot, который был поврежден в результате ракетной атаки РФ, починили. Он полностью восстановлен и в рабочем состоянии.

Об этом сообщила Сабрина Синг во время пресс-конференции в Пентагоне.

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Сабрина Синг подтвердила, что во время очередной атаки РФ одна из систем Patriot получила повреждения. Однако по состоянию на сегодняшний день ее полностью восстановили, система в рабочем состоянии.

В ночь на 16 мая российские войска пытались нанести мощную атаку ракетами "Кинжал". Однако украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты хотели нанести удар. Также были ликвидированы все девять беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Украины.

После этого российская сторона утверждала, что им удалось повредить ЗРК Patriot, однако в США не подтвердили такую информацию. При этом представитель Белого дома добавил, что США готовы помочь с ремонтом системы, если она в этом нуждается.

Затем в российском Минобороны заявляли о так называемых успехах ракетной атаки на Украину. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате атаки было уничтожено пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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