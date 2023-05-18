У Пентагоні заявили, що пошкоджений ЗРК Patriot в Україні повністю відновлений

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: АР

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг заявила, що ЗРК Patriot, який було пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ, полагодили. Зазначається, що він повністю відновлений і в робочому стані.

Про це повідомила Сабріна Сінг під час пресконференції в Пентагоні.

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Пані Сабріна Сінг підтвердила, що під час чергової атаки РФ одна із систем Patriot отримала пошкодження. Однак станом на зараз її повністю відновили, система в робочому стані.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/kyLUzDv0Bv — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 18, 2023

У ніч проти 16 травня російські війська намагались завдати потужної атаки ракетами "Кинджал". Однак українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти хотіли завдати удару. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Після цього російська сторона стверджувала, що їм вдалось пошкодити ЗРК Patriot, однак у США не підтвердили таку інформацію. При цьому представник Білого дому додав, що США готові допомогти із ремонтом системи, якщо вона цього потребує.

Потім у російському Міноборони заявляли про так звані успіхи ракетної атаки на Україну. Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що внаслідок атаки було знищено пʼять зенітно-ракетних комплексів Patriot.