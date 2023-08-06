Серия взрывов в Запорожье ночью 6 августа: детали мощного обстрела

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Запорожье ночью, 6 августа, раздаются взрывы. В регионе, а также большинстве областей Украины, продолжается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Все о взрывах в Запорожской области читайте дальше в материале.

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Взрывы в Запорожье ночью 6 августа

Обновлено 02:19. Возле Запорожья гремят взрывы.

Обновлено 02:20. Воздушные силы призывают жителей Запорожья спуститься в укрытие.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:21. В части областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также существует вероятность запуска ракет из российских бомбардировщиков из района Каспия.

Воздушная тревога в Украине. Фото: /alerts.in.ua

Обновлено 02:24. Также сейчас раздаются взрывы в самом Запорожье.

Обновлено 02:30. Есть информация, что РФ обстреливает Запорожье из ОТРК.

Источник: Днепр Инфо

Также мониторинговые каналы сообщают о пусках С-300 в сторону города.

Обновлено 02:35. В Запорожье раздается еще ряд взрывов.

Обновлено 02:54. Местные паблики предварительно сообщают о комбинированном ударе по Запорожью с ОТРК, РСЗО и ракетами С-300. Ждем официальную информацию.

Источник: Моє Запоріжжя

Напомним, что ночью, 6 августа, предположительно совершены пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.

Добавим, что ночью 6 августа появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.