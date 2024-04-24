В Воздушных силах объяснили, как сбитие Ту-22 повлияло на использование авиации врага

Российский бомбардировщик Ту-22м3. Фото: росСМИ

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки Украины 19 апреля уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22м3. После этого в акватории Черного моря уменьшилось количество использования стратегической авиации РФ.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире Еспрессо.

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По его словам, после сбития бомбардировщика РФ Ту-22м3, враг снизил количество использования стратегической авиации в акватории Черного моря.

"Конечно, у врага еще есть разные носители. И нельзя сказать, что он откажется от продолжения ракетных ударов по нашей инфраструктуре", — отметил Евлаш.

Он отметил, что теперь россиянам нужно 10 раз переосмыслить свои действия перед тем, как отправлять очередной самолет в акваторию Черного и Азовского морей.

"Кроме того, была достаточно успешная работа по уничтожению радиолокационных станций, которые наводили удары по нашей стране. Поэтому в последнее время использование авиации с юга Украины несколько уменьшилось", — добавил представитель ПС.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, что известно о стратегическом бомбардировщике Ту-22М3, каким оружием он обстреливал украинские города и как Силам обороны Украины удалось его сбить.

Также представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что недавно проведенная успешная операция по уничтожению российского бомбардировщика Ту-22М3 является лишь частью большего плана.

Кроме того, в украинской разведке рассказали, что вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 километров.