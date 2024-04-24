У Повітряних силах пояснили, як збиття Ту-22 вплинуло на використання авіації ворога

Російський бомбардувальник Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки України 19 квітня знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Після цього в акваторії Чорного моря зменшилася кількість використання стратегічної авіації РФ.

Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Еспресо.

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За його словами, після збиття бомбардувальника РФ Ту-22м3, ворог зменшив кількість використання стратегічної авіації в акваторії Чорного моря.

"Звичайно, у ворога ще є різні носії. І не можна сказати, що він відмовиться від продовження ракетних ударів по нашій інфраструктурі", — зауважив Євлаш.

Він зазначив, що тепер росіянам потрібно 10 разів переосмислити свої дії перед тим, як відправляти черговий літак в акваторію Чорного та Азовського морів.

"Окрім того, була досить успішна робота зі знищення радіолокаційних станцій, які наводили удари по нашій країні. Тому протягом останнього часу використання авіації з півдня України дещо зменшилась", — додав речник ПС.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, що відомо про стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, якою зброєю він обстрілював українські міста і як Силам оборони України вдалося його збити.

Також представник ГУР Андрій Юсов заявив, що нещодавно проведена успішна операція зі знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 є лише частиною більшого плану.

Крім того, в українській розвідці розповіли, що ворожа повітряна ціль була збита на відстані 300 кілометрів.