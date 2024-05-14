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В РФ оккупантам угрожают расстрелом за отказ идти в наступление — перехват ГУР

14 мая 2024 12:59
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Бригадир София
редактор
Командование армии России угрожает солдатам за отказ идти в наступление
Российские военные. Фото: Flickr
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Командиры российских войск угрожают своим солдатам расстрелом, если откажутся наступать в направлении Харькова. Они предупредили оккупантов, что любые попытки дезертировать и вернуться в Россию будут прекращены стрельбой со стороны заградительных отрядов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки, опубликовав соответствующий перехват разговора в Telegram, 14 мая.

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Украинские разведчики смогли перехватить разговор российских военных с Харьковского направления. В этом разговоре обсуждался отказ военных идти в наступление и угрозы от российского командования.

Из перехваченного разговора стало известно, что военным угрожают за игнорирование приказов высшего руководства об атаке. Кроме того, командование российских войск заблокировало возможности отступления для своих солдат, разместив заградительные отряды, которые имеют приказ стрелять в случае попытки побега.

Напомним, оккупанты в разговорах с родными, которые перехватило ГУР, советуются, как лучше сбежать со службы.

Также мы писали, что на въезде в оккупированный Северодонецк оккупанты ставят мужчин на военный учет.

10 мая войска России начали наступление на севере Харьковской области. Оккупанты захватили несколько сел в "серой зоне". Сейчас ведутся бои за пограничный город Волчанск.

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