Вечерняя воздушная тревога в Украине 27 июня — взлетели вражеские самолеты Ту-22м3

Воздушная тревога в Украине

Во вторник вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

Об этом сообщают в воздушных силах и мониторинговых каналах.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 27 июня

Во вторник 27 июня Воздушные силы Украины зафиксировали взлет вражеских самолетов с аэродрома Моздок в Северной Осетии. В то время по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Покраснели такие области:

Сумская,

Полтавская,

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Обновлено 21:45. В Воздушных силах отметили, что вражеские Ту-22м3 двигаются в сторону акватории Азовского моря. Угроза ракетной опасности Восток, Юг Украины.

Обновлено 21:47. Мониторинговые группы предупреждают о вылете стратегического бомбардировщика ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".

Обновлено 22:03. Вражеские самолеты ТУ-22м3 приближаются в акваторию Азовского моря.

Обновлено 22:07. В Воздушных силах рассказали о пусках ракет Х-22.

Новость дополняется...