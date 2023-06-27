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В РФ взлетели три самолета Ту-22м3: в Украине воздушная тревога

27 июня 2023 21:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вечерняя воздушная тревога в Украине 27 июня — взлетели вражеские самолеты Ту-22м3
Воздушная тревога в Украине
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.

Об этом сообщают в воздушных силах и мониторинговых каналах.

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Воздушная тревога в Украине 27 июня

Во вторник 27 июня Воздушные силы Украины зафиксировали взлет вражеских самолетов с аэродрома Моздок в Северной Осетии. В то время по Украине начала распространяться воздушная тревога.

скриншот

Покраснели такие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Донецкая.
воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Обновлено 21:45. В Воздушных силах отметили, что вражеские Ту-22м3 двигаются в сторону акватории Азовского моря. Угроза ракетной опасности Восток, Юг Украины.

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Обновлено 21:47. Мониторинговые группы предупреждают о вылете стратегического бомбардировщика ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".

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Обновлено 22:03. Вражеские самолеты ТУ-22м3 приближаются в акваторию Азовского моря.

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Обновлено 22:07. В Воздушных силах рассказали о пусках ракет Х-22.

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