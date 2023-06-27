Вечерняя воздушная тревога в Украине 27 июня — взлетели вражеские самолеты Ту-22м3

В РФ взлетели три самолета Ту-22м3: в Украине воздушная тревога
Во вторник вечером, 27 июня, зафиксировали взлет трех самолетов Ту-22м3 с аэродрома Моздок, расположенного в Северной Осетии. Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22.
Об этом сообщают в воздушных силах и мониторинговых каналах.
Воздушная тревога в Украине 27 июня
Во вторник 27 июня Воздушные силы Украины зафиксировали взлет вражеских самолетов с аэродрома Моздок в Северной Осетии. В то время по Украине начала распространяться воздушная тревога.
Покраснели такие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Донецкая.
Обновлено 21:45. В Воздушных силах отметили, что вражеские Ту-22м3 двигаются в сторону акватории Азовского моря. Угроза ракетной опасности Восток, Юг Украины.
Обновлено 21:47. Мониторинговые группы предупреждают о вылете стратегического бомбардировщика ТУ-95МС с аэродрома "Оленья".
Обновлено 22:03. Вражеские самолеты ТУ-22м3 приближаются в акваторию Азовского моря.
Обновлено 22:07. В Воздушных силах рассказали о пусках ракет Х-22.
Новость дополняется...