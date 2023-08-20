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В РФ снова жалуются на Украину: заявляют о новых попытках атаковать Белгородскую область

20 августа 2023 16:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В РФ снова жалуются на Украину: заявляют о новых попытках атаковать Белгородскую область
Атака дронов. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России снова заскулили о попытке террористического акта со стороны Украины. Так, 20 августа была предотвращена попытка киевских властей осуществить атаку с использованием БпЛА на объекты в пределах Российской Федерации. 

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Российские СМИ сообщают, что Многочисленные украинские дроны атаковали Белгородскую область. Как сообщил губернатор Гладков, отражая атаку, было уничтожено 12 беспилотников. По предварительным данным, части дронов упали на жилые здания.

Также Гладков сообщил, что в районе Белгорода и прилегающих территориях действовала наша система противовоздушной обороны, результатом чего стало уничтожение 12 летящих объектов, направляющихся к городу. Сейчас службы собирают информацию о возможных последствиях на земле.

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Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, что в столице России проводят массовую эвакуацию людей из "Москва-Сити". Это происходит после сообщения о "прилете БпЛА".

Кроме того, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.

Также мы писали, что в России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

В свою очередь, 19 августа оккупанты ударили ракетой по Чернигову. Есть погибшие и раненые.

 

 

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