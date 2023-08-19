Обстріл Чернігова 19 серпня - кількість жертв зросла

Кількість жертв зростає: у Чернігові з-під завалів дістали тіло жінки
Міністерство внутрішніх справ заявляє, що внаслідок атаки на Чернігів кількість жертв зросла. Так, серед загиблих значиться семеро людей.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Що відомо про атаку на Чернігів
Повідомляється, що у Чернігові знайдено тіло непізнаної жінки, збільшивши тим самим загальну кількість загиблих до 7. При цьому в МВС уточнили, що 90 людей були потрібні для медичної допомоги у зв'язку з трагедією. Серед постраждалих — 10 представників поліції та 12 маленьких дітей. 25 із них перебувають у лікарні.
"12-річна дитина в критичному стані екстрено направлена до Київської клініки. Пожежа, яка почалася на покрівлі однієї з будівель, була швидко ліквідована службами ДСНС", — йдеться у повідомленні.
У МВС додали, що на місці події активно діють 20 груп з розслідування від місцевої поліції та дві лабораторії криміналістики.
Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.
Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".
Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинуло шестеро людей. Серед них є дитина.