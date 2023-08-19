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Кількість жертв зростає: у Чернігові з-під завалів дістали тіло жінки

19 серпня 2023 14:24
оновлено: 14:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Чернігова 19 серпня - кількість жертв зросла
Ракетний удар по Чернігову 19 серпня. Фото: МВС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що внаслідок атаки на Чернігів кількість жертв зросла. Так, серед загиблих значиться семеро людей.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Повідомляється, що у Чернігові знайдено тіло непізнаної жінки, збільшивши тим самим загальну кількість загиблих до 7. При цьому в МВС уточнили, що 90 людей були потрібні для медичної допомоги у зв'язку з трагедією. Серед постраждалих — 10 представників поліції та 12 маленьких дітей. 25 із них перебувають у лікарні.

"12-річна дитина в критичному стані екстрено направлена до Київської клініки. Пожежа, яка почалася на покрівлі однієї з будівель, була швидко ліквідована службами ДСНС", — йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що на місці події активно діють 20 груп з розслідування від місцевої поліції та дві лабораторії криміналістики.

скріншот
Повідомлення МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав місце прильоту у Чернігові.

Додамо, що російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинуло шестеро людей. Серед них є дитина.

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