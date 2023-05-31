В России заявили о возможном обстреле Шебекино
Сегодня вечером, 31 мая, в России заявили об обстреле города Шебекино в Белгородской области.
Об этом сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ.
Обстрел Шебекино
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ опубликовала в своем Telegram-канале информацию о возможном обстреле города. Людей призвали находиться в укрытиях.
Местные Telegram-каналы сообщили, что по состоянию на 22:49 обстрел города продолжается.
Напомним, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.
Также мы писали, что российская сторона еще раз заявляет об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.
Добавим, российские СМИ опубликовали видео, на котором губернатор Белгородской области сказал, что нужно захватить Харьков. По его мнению, это самый лучший способ создать покой для региона.