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В России заявили о возможном обстреле Шебекино

31 мая 2023 22:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили о возможном обстреле Шебекино
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 31 мая, в России заявили об обстреле города Шебекино в Белгородской области.

Об этом сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ.

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Обстрел Шебекино

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ опубликовала в своем Telegram-канале информацию о возможном обстреле города. Людей призвали находиться в укрытиях.

Местные Telegram-каналы сообщили, что по состоянию на 22:49 обстрел города продолжается.

Напомним, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Также мы писали, что российская сторона еще раз заявляет об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

Добавим, российские СМИ опубликовали видео, на котором губернатор Белгородской области сказал, что нужно захватить Харьков. По его мнению, это самый лучший способ создать покой для региона.

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