В СБУ рассказали, как впервые ударили по Крымскому мосту

Поврежденный Крымский мост в результате удара в октябре 2022 года. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины рассказали, как впервые подорвали Крымский мост в октябре 2022 года. Там заявили, что для атаки на незаконный объект "прошли семь кругов ада".

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью NV.

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Сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой, чтобы незаметно довезти до моста в Крыму 21 тонну гексогена. По легенде спецоперации, ее рулоны должен был официально перевозить грузовик.

Малюк рассказал, что СБУ специально подобрала такую толщину пленки, чтобы сканеры на пропуске не увидели взрывчатку.



К тому же Службе безопасности Украины удалось обойти специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян", — добавил глава СБУ.

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Издание "РБК-Украина" получило от источников в СБУ фотографии взрывчатки, которой атаковали мост в Крыму.

Взрывчатка, которой впервые подорвали Крымский мост. Фото: t.me/RBC_ru_news

Взрывчатка, которой впервые подорвали Крымский мост. Фото: t.me/RBC_ru_news

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, в субботу утром, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение, а оккупационная "власть" уже нашла виновных в инциденте.

В ГУР заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.

Также мы писали, что 17 июля этого года, под утро на Крымском мосту произошел взрыв. По данным СМИ, в результате чрезвычайного происшествия обрушился один из пролетов моста.

В Службе безопасности Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту 17 июля. В частности, там отреагировали на инцидент словами песни.

Добавим, в субботу, 12 августа этого года, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.