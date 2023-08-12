Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В "шахедах" РФ нашли детали, производимые в семи странах arrow

В "шахедах" РФ нашли детали, производимые в семи странах

12 августа 2023 15:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В российских беспилотниках нашли детали из США, Китая и Швейцарии
Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российских беспилотниках обнаружили детали, производимые в семи странах. Вероятно, РФ приступила к производству собственной отечественной версии Shahed-136.

Об этом сообщает издание Мы — Украина в Telegram.

Читайте также:

Результаты исследования

Сообщается, что эксперты обнаружили около 100 деталей, которые производят 22 разные компании в семи странах мира. В частности, в Китае, Швейцарии и США.

Это может свидетельствовать о том, что РФ приступила к собственному производству аналогов Shahed-136, которое ранее анонсировали на 2024 год. Однако страна-террорист уже выпускает данные беспилотники под названием "Герань-2".

Специалисты решили не раскрывать производителей публично, пока не завершатся официальные операции.

null
Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram
null
Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram

Напомним, накануне 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.

Позже стало известно о повторных взрывах в районе Керченского пролива.

Также, 12 августа временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз