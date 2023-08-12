В российских беспилотниках нашли детали из США, Китая и Швейцарии

В "шахедах" РФ нашли детали, производимые в семи странах
В российских беспилотниках обнаружили детали, производимые в семи странах. Вероятно, РФ приступила к производству собственной отечественной версии Shahed-136.
Об этом сообщает издание Мы — Украина в Telegram.
Результаты исследования
Сообщается, что эксперты обнаружили около 100 деталей, которые производят 22 разные компании в семи странах мира. В частности, в Китае, Швейцарии и США.
Это может свидетельствовать о том, что РФ приступила к собственному производству аналогов Shahed-136, которое ранее анонсировали на 2024 год. Однако страна-террорист уже выпускает данные беспилотники под названием "Герань-2".
Специалисты решили не раскрывать производителей публично, пока не завершатся официальные операции.
Напомним, накануне 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.
Позже стало известно о повторных взрывах в районе Керченского пролива.
Также, 12 августа временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.