В российских беспилотниках нашли детали из США, Китая и Швейцарии

Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram

В российских беспилотниках обнаружили детали, производимые в семи странах. Вероятно, РФ приступила к производству собственной отечественной версии Shahed-136.

Об этом сообщает издание Мы — Украина в Telegram.

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Результаты исследования

Сообщается, что эксперты обнаружили около 100 деталей, которые производят 22 разные компании в семи странах мира. В частности, в Китае, Швейцарии и США.

Это может свидетельствовать о том, что РФ приступила к собственному производству аналогов Shahed-136, которое ранее анонсировали на 2024 год. Однако страна-террорист уже выпускает данные беспилотники под названием "Герань-2".

Специалисты решили не раскрывать производителей публично, пока не завершатся официальные операции.

Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram

Анализ деталей русского беспилотника. Фото: Мы — Украина\Telegram

Напомним, накануне 12 августа на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Стало известно, что движение транспорта временно перекрыто.

Позже стало известно о повторных взрывах в районе Керченского пролива.

Также, 12 августа временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта.