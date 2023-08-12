У російських безпілотниках знайшли деталі з США, Китаю та Швейцарії

Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram

У російських безпілотниках знайшли деталі, які виробляються у семи країнах. Ймовірно, РФ розпочала виробництво власної вітчизняної версії Shahed-136.

Про це повідомляє видання Ми — Україна у Telegram.

Читайте також:

Результати дослідження

Повідомляється, що експерти знайшли близько 100 деталей, які виробляє 22 різних компанії у семи країнах світу. Зокрема, в Китаї, Швейцарії та США.

Це може свідчити про те, що РФ розпочала власне виробництво аналогів Shahed-136, яке раніше анонсували на 2024 рік. Однак країна-терорист вже випускає ці безпілотники під назвою "Герань-2".

Наразі фахівці вирішили не розкривати виробників публічно, доки не завершаться офіційні операції.

Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram

Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram

Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту лунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.

Пізніше стало відомо про повторні вибухи у районі Керченського проливу.

Також 12 серпня до тимчасово окупованого Бердянська завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.