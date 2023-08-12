У російських безпілотниках знайшли деталі з США, Китаю та Швейцарії

У "шахедах" РФ знайшли деталі, які виробляються у семи країнах
У російських безпілотниках знайшли деталі, які виробляються у семи країнах. Ймовірно, РФ розпочала виробництво власної вітчизняної версії Shahed-136.
Про це повідомляє видання Ми — Україна у Telegram.
Результати дослідження
Повідомляється, що експерти знайшли близько 100 деталей, які виробляє 22 різних компанії у семи країнах світу. Зокрема, в Китаї, Швейцарії та США.
Це може свідчити про те, що РФ розпочала власне виробництво аналогів Shahed-136, яке раніше анонсували на 2024 рік. Однак країна-терорист вже випускає ці безпілотники під назвою "Герань-2".
Наразі фахівці вирішили не розкривати виробників публічно, доки не завершаться офіційні операції.
Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту лунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили.
Пізніше стало відомо про повторні вибухи у районі Керченського проливу.
Також 12 серпня до тимчасово окупованого Бердянська завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту.