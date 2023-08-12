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У "шахедах" РФ знайшли деталі, які виробляються у семи країнах

12 серпня 2023 15:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У російських безпілотниках знайшли деталі з США, Китаю та Швейцарії
Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російських безпілотниках знайшли деталі, які виробляються у семи країнах. Ймовірно, РФ розпочала виробництво власної вітчизняної версії Shahed-136. 

Про це повідомляє видання Ми — Україна у Telegram.

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Результати дослідження

Повідомляється, що експерти знайшли близько 100 деталей, які виробляє 22 різних компанії у семи країнах світу. Зокрема, в Китаї, Швейцарії та США.

Це може свідчити про те, що РФ розпочала власне виробництво аналогів Shahed-136, яке раніше анонсували на 2024 рік. Однак країна-терорист вже випускає ці безпілотники під назвою "Герань-2". 

Наразі фахівці вирішили не розкривати виробників публічно, доки не завершаться офіційні операції.

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Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram
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Аналіз деталей російського безпілотника. Фото: Ми — Україна\Telegram

Нагадаємо, напередодні 12 серпня на Кримському мосту лунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Стало відомо, що рух транспорту тимчасово перекрили. 

Пізніше стало відомо про повторні вибухи у районі Керченського проливу. 

Також 12 серпня до тимчасово окупованого Бердянська завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту. 

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