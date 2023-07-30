В Силах обороны рассказали, какое направление фронта сейчас "самое горячее"

Спикер сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень. Фото: АрмияInform

Российские оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики бросают на фронт отряды "шторм-Z". В основном они состоят из заключенных.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Самое горячее" направление фронта

По словам Шершня, район Марьинки является "самым горячим" направлением фронта. Украинские военные продолжают сдерживать российское наступление на окраинах города.

"Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка — Марьинка", — отметил спикер.

По его словам, украинские военные продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Российские оккупанты пытаются контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области.

"В районе Роботино замечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя", — добавил Шершень.

Напомним, украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. Они освободили село Старомайорское Донецкой области.

Также мы писали, что 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

Добавим, бойцы 120 бригады территориальной обороны ВСУ активно участвуют в боевых действиях и уничтожают врага. Недавно они провели успешный штурм.