В Силах обороны рассказали о неудачах оккупантов на Донецком направлении

Алексей Дмитрашковский

Российские оккупанты терпят значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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"На самом деле враг выдохся. Если сравнивать прошлую неделю (на направлении Авдеевка — Марьинка) враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов. Если оно измерялось сотнями в день (попыток штурма) и около 600 обстрелов, то на сегодняшний день — несколько меньше. За день — до 30 штурмовых действий (ночью от 2 до 9), и обстрелы за день достигают 200-250 (за ночь — 100-120)", — рассказал Дмитрашковский.

По его словам, враг в последнее время понес значительные потери и испытывает "артиллерийский голод". Оккупантам нужно время для восстановления, чтобы продолжить наступление.

"Очень много разговоров о нехватке боеприпасов, "артиллерийский голод" (оккупантам) установлен на сегодняшний день лимит, который они не могут превышать. Если превышают, на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только Пригожина, который говорит, что ему не дают боеприпасов, — это общая проблема в российской армии. Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет той мощности, которую имел предварительно", — добавил Дмитрашковский.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.

Также мы писали, что Силы обороны Украины, в том числе подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с оккупантами за город Бахмут в Донецкой области. Недавно пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с российскими военными в промзоне.

Добавим, сегодня утром, 14 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом.