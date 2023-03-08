В Скадовске оккупанты воруют авто местных жителей

Российские оккупанты

Российские захватчики продолжают разворовывать имущество украинцев на временно оккупированных территориях. В Скадовском районе они ограбили гаражные корпоративы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Россияне обходят помещения и изымают авто прямо во время "проверки" якобы на нужды армии рф. Заметим, что на ВОТ россияне практикуют перепродажу похищенных авто. Для этого им перебивают номерные знаки и отгоняют в рф", — говорится в сообщении.

Напомним, жители временно оккупированного юга, которые согласились на российский паспорт, получают специальную отметку в документе от оккупантов. Она означает, что эти люди постоянно проживают на ТОТ.

Также мы писали, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.

Добавим, в Бердянске оккупанты продолжают давить на местных жителей. Они заставляют родителей отдавать своих детей в российские школы.